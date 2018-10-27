Сирия: Меркель призывает использовать все возможности ради мира в САР

Берлин, 27 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что необходимо использовать все возможности ради установления мира в Сирии. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель направляется в Стамбул, где состоится четырехсторонний саммит России, Турции, Германии и Франции по вопросам сирийского урегулирования.

«Канцлер убеждена, что надо использовать каждую возможность ради прекращения страданий местного населения», — сказал Штеффен Зайберт.

По его словам, канцлер ФРГ считает необходимым использовать все переговорные каналы с участием важных действующих сторон: России, Турции и официального Дамаска. Зайберт подчеркнул, что Берлин выступает за запуск политического процесса в стране при посредничестве ООН. Германия также считает важным как можно быстрее запустить работу конституционного комитета в САР.

Напомним, 27 октября в Стамбуле состоятся переговоры глав России, Турции, Германии и Франции.