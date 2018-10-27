ФБР заподозрило Tesla в обмане инвесторов

Нью-Йорк, 27 октября. ФБР проводит расследование в отношении компании Илона Маска Tesla. Правоохранители предполагают, что компания могла вводить в заблуждение инвесторов, предоставляя ложную информацию, в том числе об объемах выпуска новых автомобилей.

Следователи подозревают, что деятельность компании могла осуществляться с уголовными нарушениями. Несколько бывших работников Tesla получили официальные повестки. Кроме того, в компанию был направлен запрос Минюста о «добровольном предоставлении документов».

Как сообщает газета The Wall Street Journal, ранее комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в обмане акционеров. Глава компании заявил, что якобы у него имеются средства для выкупа акций. Комиссия подала в суд иск по делу о введении в заблуждение.

Суд постановил, что компания обязана выплатить комиссии 20 млн долларов. Кроме того, Маск покинет пост совета директоров не менее чем на три года. Должность главы компании за ним сохранится.