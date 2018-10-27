Сирия перед саммитом в Стамбуле: как изменится обстановка в Идлибе после встречи глав России, Турции, Франции и Германии

Ситуация вокруг Идлиба продолжает накаляться. Боевики обстреляли Алеппо и Хаму накануне президентского саммита по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии, который должен сегодня пройти в Стамбуле. О перспективах изменения обстановки на северо-западе Сирии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Несмотря на достигнутые Россией и Турцией соглашения по Идлибской зоне деэскалации, последний крупный анклав вооруженных группировок в стране по-прежнему остается большой проблемой. Как вчера сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко, боевики снова нарушили режим прекращения огня, обстреляв район Халаб-Эль-Джадид города Алеппо и населенный пункт Телль-Хуайр на севере провинции Хама.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что никаких проблем с реализацией сочинских соглашений нет.

«Мы дошли до логического конца. В результате по Идлибу сейчас нет никаких проблем», — заявил он вчера во время выступления в Анкаре.

Напомним, что Меморандум о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации был подписан Россией и Турцией в Сочи 17 сентября. Документ предусматривает создание вокруг подконтрольных боевикам территорий на северо-западе Сирии оформление демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Боевики должны были сдать тяжелое вооружение до 10 октября, а до 15-го — покинуть данный район, чтобы Россия и Турция приступили к совместному патрулированию данной зоны. Однако ряд радикальных группировок, среди которых «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) и «Вахарид аль-Муминин» отвергли условия Меморандума и по-прежнему сохраняют свое присутствие вблизи линии соприкосновения сторон.

Сегодня в Стамбуле должен пройти саммит по Сирии с участием глав России, Турции, Франции и Германии, на котором одной из главных тем должна стать как раз ситуация в Идлибе. О том, как изменится ситуация с Идлибской зоной деэскалации, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог и независимый журналист Александр Асафов. Эксперт считает, что Эрдоган не поменяет своей позиции.

«Его позиция, конечно, достаточно гибкая, но, тем не менее, все, что касается Идлиба, Эрдоган считает для себя важнейшим этапом общих договоренностей в регионе. Мне кажется, он будет и дальше настаивать на продолжении поэтапного выполнения сочинских соглашений, несмотря на имеющиеся проблемы и на то, что те обещания, которые он давал на предыдущей встрече по поводу так называемой сепарации боевиков, выполняются не полностью», — объяснил эксперт.

По мнению Александра Асафова, из-за действий боевиков в Идлибе возможны точечные удары и локальные операции, несмотря на процесс деэскалации по турецкому плану.

«И все-таки пока нельзя совсем скидывать со счетов полномасштабную военную операцию. Все зависит от того, как будет идти выполнение договоренностей, как Турции удастся сохранить полный контроль над всеми боевиками, как начнется и пойдет процесс разоружения и высылки иностранных боевиков в свои страны, о чем заявлял Эрдоган. Но сегодня, я думаю, стороны будут обсуждать в первую очередь не военную составляющую в Идлибе, поскольку Франция и Германия имеют только общее представление об этом и не являются полноценными участниками деятельной борьбы против остатков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других джихадистских группировок», — отметил собеседник ФАН.

Он предположил, что основной фокус будет сосредоточен на вопросе беженцев, на условиях их возвращения, помощи им. И Эрдоган и Макрон говорили о том, что готовы деятельно участвовать в этом.

«Сегодняшний саммит должен был состояться еще 7 сентября, но тогда страны Евросоюза не ответили на этот призыв, хотя это важная встреча. И я жду все-таки больше гуманитарных решений, чем военных, а Россия и Турция, конечно, обсудят следующий этап этой деэскалации. Если Эрдогану не удастся вывести из демилитаризованной зоны и разоружить боевиков, а также держать под контролем остальные сил с разными вывесками, то тогда, конечно, военная операция неизбежна. Более того, я считаю, что Асад в одностороннем порядке может принять решение о военной операции, если договоренности не будут выполнены. Такое право у него есть, потому что Идлиб — это все-таки территория Сирии, какие бы цели там для себя не ставил Эрдоган», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.