Пусть бегут за туалетной бумагой: россияне дали США совет на случай войны с РФ

Москва, 27 октября. Представитель МИД России в ООН Андрей Белоусов заявил, что США готовятся развязать военный конфликт, в то время как РФ намеревается защищать свою территорию и интересы.

«Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», — сказал Белоусов.

В социальных сетях активно обсуждают, что заявление Белоусова наверняка будет воспринято Вашингтоном как якобы милитаристское, хотя всему миру очевидно, что США всеми своими действиями провоцируют войны.

Политолог Армен Гаспарян призвал «рукопожатных» сперва понять, о чем говорит Белоусов, а затем комментировать.

«Прочтите внимательно, о чем говорит Белоусов», — посоветовал Гаспарян.

«Россия в очередной раз потушит войну», — пишут в Сети.

«Война — это бабки. В США — это религия», — объяснил Andrey Smirnov.

«Запад готовится атаковать Россию, Россия готовится отразить нападение, ничего нового», — согласился Сергей Шимановский.

Ряд комментаторов выразил уверенность, что американцы, если Вашингтон вздумает развязать войну с РФ, очень скоро «побегут за туалетной бумагой».

«Спокойный ответ на весь блеф и провокации… Теперь пусть бегут за туалетной бумагой и призадумаются, сидя на рундуке», — написал Владислав Зимин.

«Прекрасная реакция россиян на готовящих войну США — нам есть что защищать и не в первый раз!» — патриотично высказался другой комментатор, подводя итог обсуждения исхода возможной войны между РФ и США.

Напомним, ранее россияне уже предположили, что, в случае нападения США на Россию, американцы «быстро взвоют и убегут восвояси».