КамАЗ-илосос провалился под землю в Казани, опубликовано видео

Казань, 27 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места инцидента в Казани, где под землю провалилась ассенизаторская машина КамАЗ.

Инцидент произошел утром 27 октября на пересечении проспектов Юмашева и Амирхана в районе пешеходной зоны перед площадью рядом с ТЦ «Бехетле». В аварии никто не пострадал. Коммунальную машину извлекли из провала при помощи подъемного крана.

В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Предположительно, причиной провала могло стать вымывание верхнего слоя грунта подземными водами, также рассматривается версия с пробоиной в трубе.