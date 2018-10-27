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КамАЗ-илосос провалился под землю в Казани, опубликовано видео

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КамАЗ-илосос провалился под землю в Казани, опубликовано видео

Казань, 27 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места инцидента в Казани, где под землю провалилась ассенизаторская машина КамАЗ.

Инцидент произошел утром 27 октября на пересечении проспектов Юмашева и Амирхана в районе пешеходной зоны перед площадью рядом с ТЦ «Бехетле». В аварии никто не пострадал. Коммунальную машину извлекли из провала при помощи подъемного крана.

В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Предположительно, причиной провала могло стать вымывание верхнего слоя грунта подземными водами, также рассматривается версия с пробоиной в трубе.

Автор: Софья Куликова
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