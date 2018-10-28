Сирия: ФАН побывал на художественной выставке в школе Восточной Гуты

Дамаск, 27 октября. Учащиеся восстановленной после ухода террористов школы Сакба в Восточной Гуте провели выставку художественной самодеятельности в честь многочисленных побед сирийской правительственной армии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент большинство школ в Восточной Гуте все еще проходят процесс восстановления ущерба, нанесенного боевиками, которые долгие годы держали регион в оккупации. Сирийские власти делают все возможное, чтобы дети как можно быстрее вернулись за свои парты.

Взяв в руки кисти и краски, дети разрисовали стены полуразрушенной школы, чтобы придать оскверненным боевиками стенам больше радости и любви.

В распоряжении нашего корреспондента появилось видео с места событий:

Напомним, что Восточная Гута была освобождена весной 2018 года при непосредственном участии российского Центра по примирению враждующих сторон. Вместе с ней от боевиков также освободили Восточный Каламун, расположенный к северу от Дамаска и южные кварталы сирийской столицы. Так, под контроль сирийской правительственной армии перешли населенные пункты Ялда, Баббила, Бейт Сахм, Хаджар Аль-Асвад. Впервые с начала военного конфликта в 2011 году этот регион был полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований.

В данный момент сирийские власти активно занимаются восстановлением объектов социальной инфраструктуры в Восточной Гуте и провинции Дамаск. В течение последнего года сразу несколько школ города были полностью реабилитированы, классы оснастили партами, досками, стульями и прочими принадлежностями для обучения школьников. Ремонтом учебных заведений занималось министерство образования в сотрудничестве с директоратом сельского образования Дамаска.

Новоиспеченным ученикам бесплатно предоставляют школьные принадлежности, портфели и одежду.