Война бесконечности: политолог раскрыл уловки иноагентов, желающих обойти блокировку «Яндекса»

Новостной агрегатор «Яндекса» приступил к блокировке и ограничению выдачи по отдельным поисковым запросам в связи с выполнением требований Роскомнадзора.

Речь в первую очередь идет об информации, размещенной на площадках иностранных агентов и националистических формирований, чья деятельность запрещена на территории России: порталы украинских организаций «УНСО», «УНА» (запрещены в РФ), а также ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Тем не менее не на все поисковые запросы появляются специальные предупреждения: некоторые близкие по значению слова («ДАИШ» вместо «ДАЕШ» — название ИГИЛ на арабском языке) ограничиваются частично.

Борьба с ресурсами, ведущими подрывную информационную деятельность в России, была начата еще в 2017 году: в Госдуме одобрили закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны иностранными агентами. Кроме того, во внесудебном порядке будут блокироваться сайты нежелательных организаций.

Статья 15.8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» гласит, что операторы поисковых систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные на территории РФ интернет-ресурсы, перечень которых содержится на портале Федеральной государственной информационной системы (ФГИС).

За исполнением законодательства следит Роскомнадзор. Не так давно в ведомстве сообщили, что планируют оштрафовать сервис Google из-за игнорирования требований подключиться к ФГИС.

Стоит поговорить о самих ресурсах, попавших под действие закона. Федеральное агентство новостей не раз писало о деятельности организаций, продвигающих зарубежные интересы в российском информационном пространстве, игнорируя суверенитет и национальные ценности нашей страны.

«Открытая Россия» — незарегистрированное российское сетевое общественно-политическое движение, инициированное Михаилом Ходорковским, на сайте которого то и дело появлялись призывы к беспорядкам, поощрялся «активный бойкот» во время выборов, а также открыто глумились над исторической памятью патриотической акции «Бессмертный полк».

«Радио Свобода» было создано еще в конце 40-х годов антикоммунистическим подразделением ЦРУ как инструмент психологической войны и пропаганды. В настоящее время медиакорпорация продолжает «верные традиции», публикуя заведомо провокационные материалы, разжигающие откровенную межнациональную рознь в РФ. В эфире украинского подразделения радиостанции неоднократно звучали призывы «резать русню» и убивать граждан России. В головном американском офисе активно продвигали информационное пособничество терроризму и его оправдание во время чеченских войн. Не обходится редакция «Радио Свобода» и без тенденциозной негативной лексики, обращенной в адрес российского правительства в частности и России в целом.

В состав «Агентства глобальных медиа США» вместе с вышеуказанным СМИ входит радиостанция «Голос Америки» (Voice of America). Как и партнер по холдингу, редакция часто вмешивалась в выборы и внутреннюю политику РФ, пропагандировала нарушения закона о запрете усыновления детей из России иностранцами (широко известного как «закон Димы Яковлева»).

Кстати, любопытно, что, согласно закону Смита-Мандта, на территории самих США этим медиа запрещено вещать, чтобы у американцев не возникал когнитивный диссонанс между внутренней и внешней пропагандой.

Итак, организаций даже не единицы и не десятки: в ФАН неоднократно писали об организации Free Press Unlimited, фонде «Наследие», Джеймстаунском фонде и Фонде Макартуров. Эти международные компании активно финансировали подрывную информационную деятельность, направленную на разрушение устоев российского государства.

В связи с этим российское законодательство осознанно начало вести борьбу против подобных ресурсов. Однако до сих пор есть случаи, когда поисковики «Яндекс» и Google лишь частично блокируют информацию с таких площадок.

Аналогично обстоят дела с украинскими националистическими организациями УНСО, УНА — предупреждение есть, тогда как запрос «Правый сектор»1 (запрещенная в РФ организация) им не снабжается, хотя последняя организация также признана в России террористической. Издание Regnum, в свою очередь, имеет предупреждения, а вот запросы информации с «Новой газеты» или «Фонтанки» выходят в свободном доступе.

Независимый аналитик, политолог Александр Асафов в интервью корреспонденту ФАН объяснил, почему «Яндекс» начал лишь частично блокировать выдачу запросов данных с нежелательных информационных ресурсов.

«Он должен выполнять требование Роскомнадзора. Это не какое-то сиюминутное решение, что раньше они не выполняли, а теперь принялись. Развиваются платформы для публикации, роботы «Яндекса», которые индексируют новости и материалы. Конечно, требования Роскомнадзора уточняются и развиваются, поэтому «Яндекс» в соответствии с ними меняет свои алгоритмы и механизмы», — пояснил собеседник агентства.

Политолог отметил, что борьба с недружественным контентом будет продолжаться долго.

«Что касается индексации различных нежелательных площадок, я уверен, что господа, которые занимаются производством этих информационных продуктов, зачастую несущих деструктивный характер, ищут различные уловки именно для того, чтобы выполнять свою цель — попадать к пользователю и доносить свои материалы. Они будут постоянно их использовать. Поэтому говорить о том, что удастся выполнить все требования по отношению ко всему контенту, включая репосты, републикации, цитирование, рерайты, будет трудно. Можно этот процесс назвать одноименным фильмом «Война бесконечности». Учитывая достаточно напряженные политические моменты и понимая задачу, выполняемую этими ресурсами, я думаю, что история будет продолжаться. Можно лишь ограничивать и осложнять им деятельность, чем занимаются Роскомнадзор и «Яндекс». Они будут существовать, пока у них есть внешнее финансирование, а оно будет происходить до тех пор, пока Россию будут считать геополитическим конкурентом и противником», — рассказал Александр Асафов.

Однако, невзирая на указанные сложности, распространяться закон должен повсеместно, и требования Роскомнадзора должны выполнять все.

«От России не отстанут. Даже если закроются одни площадки и удастся убрать их в выдаче пользователям, появятся новые. Но, несмотря на трудности, это не значит, что с ними не нужно бороться, необходимо выполнять законные требования и ограничивать доступ. Позитивно, что «Яндекс» следует законодательству», — заметил аналитик.

Александр Асафов также попробовал спрогнозировать развитие борьбы действующего российского законодательства с иностранными агентами.

«Будут активно использоваться рерайты, которые из-за уникальности роботы не распознают как копии и поэтому не связывают с оригинальными публикациями, если нет ссылок на первоисточник. В будущем будут совершенствоваться инструменты автоматического рерайта, меняющие текст согласно механике роботов. Площадки будут давить количеством. Текст, очерняющий Россию, будет появляться не на одном ресурсе, а, скажем, на 500, обработанных автоматически. «Яндекс» будет улучшать механизмы индексирования, это уже происходит в рамках борьбы с коммерческим спамом. Будут появляться СМИ-однодневки и порталы, мимикрирующие под СМИ, но таковыми не являющиеся. Все эти уловки будут использоваться, чтобы обойти блокировки», — заключил собеседник агентства.

1 Организация запрещена на территории РФ.