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Путин распорядился выделить бюджетные средства для помощи пострадавшим на Кубани

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Путин распорядился выделить бюджетные средства для помощи пострадавшим на Кубани

Сочи, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил властям Краснодарского края и руководству МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения на Кубани.

Российский лидер заверил, что при необходимости помощь будет направлена и из федерального центра.

«Нужно сделать все, чтобы людям помочь… Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте», — сказал Путин.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки определить точный объем убытков, которые понес Краснодарский край. Напомним, ранее стало известно, что в результате наводнения на Кубани пострадали около 60 человек.

Автор: Федор Веснин
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