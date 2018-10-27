США пригрозили Саудовской Аравии дополнительными мерами из-за убийства Хашукджи

Вашингтон, 27 октября. США предупредили Саудовскую Аравию о дополнительных мерах, которые будут приняты в отношении Эр-Рияда в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что несколько виз граждан Саудовской Аравии уже аннулированы, за этим, по его словам, последуют и другие меры. Напомним, известный критик саудовских властей, проживавший в США Джамаль Хашукджи бы убит на территории консульства королевства в Турции. Эр-Рияд в течение нескольких недель утверждал, что журналист покинул консульство, однако затем все-таки признал, что тот погиб.

Ранее властям Саудовской Аравии также пришлось отказаться и от версии и случайной потасовке в консульстве, из-за которой якобы погиб Хашукджи.