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Тысячу человеческих зубов, замурованных в стену, обнаружили в США

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Тысячу человеческих зубов, замурованных в стену, обнаружили в США

Москва, 27 октября. В США в ходе строительных работ в городе Валдоста штата Джорджия были обнаружены замурованные в стену человеческие зубы. Всего в тайнике находилось около тысячи зубов.

Как передает Valdosta Daily Times, тайник располагался в стене на втором этаже старого здания в центре города. По словам краеведа Гарри Эванса, подобные тайники в начале XX века делали зубные врачи.

В доме, где проводились работы, с 1900 года жил доктор Кларес Уиттингтон, после него в этом же здании работал доктор Лестер Юменз. По словам местных волонтеров, замурованные в стену зубы ранее уже дважды находили в помещениях, где практиковали стоматологи.

Автор: Василий Котов
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