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ФБР подтвердило обнаружение 14-й посылки для критиков Трампа

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ФБР подтвердило обнаружение 14-й посылки для критиков Трампа

Вашингтон, 27 октября. Федеральное бюро расследований США подтвердило информацию о том, что в штате Калифорния найдена еще одна посылка, в которой может находиться взрывное устройство. Известно, что она была адресована миллиардеру Тому Стейеру.

По информации NBC News, в ФБР считают, что обнаруженная посылка была также отправлена подозреваемым в массовой рассылке Цезарем Сайоком, которого задержали накануне. Таким образом, всего в течение последних дней взрывоопасную почту получили уже 14 человек, в том числе Барак Обама, Роберт Де Ниро, Хиллари Клинтон и другие.

Американская общественность в последние дни активно обсуждает, что адресаты могли быть выбраны из-за своего критического отношения к политике 45-го президента США Дональда Трампа.

Автор: Федор Веснин
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