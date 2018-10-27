ФБР подтвердило обнаружение 14-й посылки для критиков Трампа
Вашингтон, 27 октября. Федеральное бюро расследований США подтвердило информацию о том, что в штате Калифорния найдена еще одна посылка, в которой может находиться взрывное устройство. Известно, что она была адресована миллиардеру Тому Стейеру.
По информации NBC News, в ФБР считают, что обнаруженная посылка была также отправлена подозреваемым в массовой рассылке Цезарем Сайоком, которого задержали накануне. Таким образом, всего в течение последних дней взрывоопасную почту получили уже 14 человек, в том числе Барак Обама, Роберт Де Ниро, Хиллари Клинтон и другие.
Американская общественность в последние дни активно обсуждает, что адресаты могли быть выбраны из-за своего критического отношения к политике 45-го президента США Дональда Трампа.
There have now been 14 packages discovered:— Kyle Griffin (@kylegriffin1) October 26, 2018
* George Soros
* Clintons
* Obamas
* Eric Holder
* John Brennan
* Maxine Waters (D.C. area)
* Maxine Waters (L.A.)
* Robert De Niro
* Joe Biden (New Castle, DE)
* Joe Biden (Wilmington)
* Cory Booker
* Kamala Harris
* Tom Steyer