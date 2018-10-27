Донбасс сегодня: потери ВСУ от ударов ДНР и жителей Авдеевки, «успешная операция» сил ООС

Донбасс, 27 октября. Украинская армия несет потери в зоне ответственности ДНР, штаб ООС признал соблюдение ДНР и ЛНР минских соглашений. Жители Авдеевки ополчились против бойцов ВСУ. Украинские СМИ отчитались об «успешной операции» киевских силовиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По территории 11 населенных пунктов Донецкой народной республики украинские войска выпустили до 400 мин и гранат в минувшие сутки. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения и военных.

По всей линии соприкосновения с ДНР киевские силовики вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, боевых машин и гранатометов. Дежурной сменой СЦКК зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Луганчане зафиксировали один обстрел своей территории в районе Светлодарской дуги из гранатомета.

Интересное наблюдение сделано на основании данных украинского штаба Объединенных сил.

«Боевики в пятницу обошлись без запрещенного минскими соглашениями оружия», — ретранслировали субботнюю сводку от штаба ООС украинские СМИ.

В это же время, по данным украинских силовиков, боевые потери ВСУ составили два военнослужащих, которые получили ранения.

Получается, что защитники ДНР могут и без применения артиллерии и минометов выводить из строя украинских вояк. В то время как последние способны лишь обстреливать населенные пункты Донбасса из запрещенных вооружений, не причиняя вреда живой силе и технике противника. Но самый главный вывод — это сопоставление сводок конфликтующих сторон: из украинской сводки следует, что армии республик били на подавление огневых точек ВСУ, пока те расстреливали Донбасс из минометов, БМП и гранатометов. На вопрос о том, кто же агрессор в этой войне, ответ очевиден.

ВСУ устроили «освободительный рейд» поселка перед ротацией

Еще одно подтверждение истинных мотивов украинских силовиков получено благодаря разведке луганчан. В зоне ответственности армейцев ЛНР сейчас проходит ротация подразделений 53-й бригады ВСУ, которая убывает в места постоянной дислокации.

Боевики данной части перед отправкой на отдых устроили «освободительный рейд» по домам подконтрольного им поселка Крымское и избавили местных жителей от ценных вещей, бытовой техники и предметов интерьера. Несогласных с «освободительной политикой» избивали, есть данные о нескольких покалеченных местных жителях.

Местные жители дают отпор «защитникам»

На фоне описанных мероприятий неудивительной выглядит информация, полученная разведкой дончан о формировании групп возмездия из числа местных жителей подконтрольных украинской армии территорий Донбасса. К примеру, в Авдеевке настроения мирных жителей, уставших от беспредела «защитников», уже говорят о готовности с оружием в руках защищать себя от украинских бойцов, утверждают в оперативном командовании ДНР.

В подтверждение данного тезиса приводится информация о факте разборок между местными жителями Авдеевки и бойцами 37-го батальона 56-й бригады ВСУ. Результатом данного конфликта стала госпитализация рядового бригады Унгефухта с черепно-мозговой травмой закрытого типа и переломами позвоночника и носа.

Всего же по результатам подобных конфликтов «защитников» из ВСУ с местными жителями только за неделю госпитализированы четверо местных и шесть военных, один из которых скончался.

В ЛНР рассказали о небоевых потерях противника

В качестве промежуточного итога «освободительной войны» украинских силовиков в Луганской народной республике представили данные о небоевых потерях украинской армии в своей зоне ответственности за неделю. Пять человек убитыми и девять ранеными потеряла украинская армия за минувшие семь дней не в результате боестолкновений.

«Успешная операция» ВСУ

В субботу украинские СМИ сообщили «хорошие новости» с передовой. «Объединенные силы сообщили об успешной операции в Донбассе», пишут киевские издания в заголовках. Пытаемся найти описание той самой «операции» в тексте заметки, но видим лишь пересказ боевой сводки штаба Объединенных сил, согласно которой «оккупанты минские соглашения не нарушали, но двое украинских воинов ранены». И действительно, как мы писали выше, получается диссонанс.

И чтобы как-то оправдать данные потери, в сводку Объединенных сил внесли данные о «потерях оккупантов», которые якобы составили одного убитым и семь тяжелоранеными. Данная информация не нашла подтверждения при запросе корреспондента ФАН в оперативном командовании корпусов ДНР и ЛНР. Но при этом украинскому читателю СМИ согрели душу вымышленной победой, а заодно и поднялись в рейтинге за счет громкого заголовка, не соответствующего содержанию.