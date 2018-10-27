Сирия новости 27 октября 12.30: под огнем радикалов пострадала жительница Алеппо, курды потеряли около 40 боевиков в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 27 октября. Под огнем радикалов пострадала мирная жительница Алеппо, курды потеряли около 40 боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: заявляет об убийстве 40 членов SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: несут потери в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщается, что члены незаконных вооруженных формирований вновь нарушили режим прекращения огня, действующий на территории провинции Алеппо. По сведениям информационного агентства SANA, радикальные исламисты продолжили вести обстрел мирных кварталов административного центра региона. Сообщается, что мина, упавшая на улице Аль-Нил ранила женщину.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР открыли ответный огонь по позициям джихадистов на западе региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Ас-Суса на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Радикалы ИГИЛ1 заявляют, что в ходе боев на территории населенного пункта ими было убито около 40 членов SDF. Данное сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv) военный источник.

Также Twitter-канал (@RisboLensky) передает, что еще два боевика курдского ополчения захвачены в плен ИГИЛ.

Провинция Хама

Радикальные исламисты, скрывающиеся в северных районах провинции Хама, открыли огонь по населенному пункту Ас-Сафсания на западе региона. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Также ранее сообщалось, что джихадисты совершили ряд провокационных атак на расположения Сирийской арабской армии (САА).

Telegram-канал (@nors2017) передает, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов в окрестностях поселения Мурек.

Ирак

В Мосуле и его окрестностях продолжается операция правительственных сил Ирака против «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News пишет, что к западу от города бойцы иракской армии арестовали 12 террористов.

Одновременно с этим Iraqi News сообщает, что в населенном пункте Бааж, расположенном западнее бывшей столицы «Халифата», боевики «Исламского государства» казнили пять мирных жителей из-за подозрений их в связях с иракской армией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)