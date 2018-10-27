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«Квартиру в Саранске дадут?»: россияне отреагировали на приглашение журналистки NBC на «Первый канал»

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«Квартиру в Саранске дадут?»: в Сети отреагировали на приглашение журналистки NBC на «Первый канал»

Москва, 27 октября. Уволенную с американского телеканала NBC News журналистку Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина, пригласили работать на «Первый канал». С предложением выступил ведущий Кирилл Клейменов.

«Дорогая Мегги, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь! Приезжай к нам, в Россию, в город-герой Москву», — сказал Клейменов.

Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к предложению Клейменова. Некоторые тут же вспомнили историю с российским гражданством французского актера Жерара Депардье, который получил квартиру.

«А квартиру в Саранске дадут?» — интересуется пользователь Twitter.

Другие же отметили, что закрытие программы не связано с якобы расистским высказыванием Келли о костюме на Хэллоуин. Пользователи считают, что причина кроется в симпатии журналистки к России. Келли дважды встречалась с Путиным, при этом не скрывая своего положительного отношения к российскому лидеру.

«Вот что делает приезд в Россию. Скоро они введут санкции по выпуску американцев в Россию», — иронизирует пользователь.

«Не удивлюсь, если ее запишут в «агенты Кремля» и начнут преследование», — подмечает другой пользователь.

 

 

Автор: Софья Куликова
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