«Квартиру в Саранске дадут?»: россияне отреагировали на приглашение журналистки NBC на «Первый канал»

Москва, 27 октября. Уволенную с американского телеканала NBC News журналистку Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина, пригласили работать на «Первый канал». С предложением выступил ведущий Кирилл Клейменов.

«Дорогая Мегги, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь! Приезжай к нам, в Россию, в город-герой Москву», — сказал Клейменов.

Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к предложению Клейменова. Некоторые тут же вспомнили историю с российским гражданством французского актера Жерара Депардье, который получил квартиру.

«А квартиру в Саранске дадут?» — интересуется пользователь Twitter.

вместо Розы Сабитовой? — Metarch (@MMetarch) October 26, 2018

Другие же отметили, что закрытие программы не связано с якобы расистским высказыванием Келли о костюме на Хэллоуин. Пользователи считают, что причина кроется в симпатии журналистки к России. Келли дважды встречалась с Путиным, при этом не скрывая своего положительного отношения к российскому лидеру.

«Вот что делает приезд в Россию. Скоро они введут санкции по выпуску американцев в Россию», — иронизирует пользователь.

Человек говорит то, что видит: черное- это чёрное, белое это белое, а все эти рассовые обиды от неуважения к себе. — Янина Чувырленко (@GoziOl57) October 27, 2018

«Не удивлюсь, если ее запишут в «агенты Кремля» и начнут преследование», — подмечает другой пользователь.