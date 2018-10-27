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Авербух о неудаче Медведевой на Гран-при Канады: Адаптация будет тяжелой

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Авербух о неудаче Медведевой на Гран-при Канады: Адаптация будет тяжелой

Москва, 27 октября. Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Канаде. Ранее 18-летняя спортсменка заняла седьмое место в короткой программе.

По мнению Авербуха, сюрприза в том, что Медведева выступила не слишком успешно, нет.

«Еще перед началом этого сезона всем специалистам было понятно, что для Жени он будет непростым. Она поменяла тренера, у Медведевой сейчас совсем другая система подготовки, поэтому адаптация будет проходить тяжело», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Заслуженный мастер спорта России также поздравил фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая получила за свой прокат 74,22 балла и стала первой.

Автор: Федор Веснин
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