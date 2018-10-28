Сирия: уклонившиеся от службы солдаты продолжают урегулировать свой статус

Дамаск, 27 октября. Уклонившиеся от призыва юноши продолжают процесс урегулирования своего статуса в соответствии с новым законом президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Те, кто уже успел урегулировать свое положение, заявили, что вернутся в воинские части и подразделения сирийской правительственной армии для защиты своей родины от терроризма.

В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

Напомним, что в начале октября президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии для бывших военнослужащих страны, которые в разное время дезертировали из рядов вооруженных сил САР или уклонялись от срочной службы.

Стоит отметить, что под амнистию попали как сирийские граждане, находящиеся внутри страны, так и те, кто покинул ее пределы. В случае, если они вернутся на родину и «предстанут перед законом», новый президентский указ также затронет их положение.

Данный приказ будет действителен в течение четырех месяцев после его подписания для тех, кто проживает на территории Сирии, и шесть месяцев для тех, кто находится в соседних государствах.

Новый указ Асада об амнистии вернул молодым людям надежду на восстановление экономической и социальной стабильности. После урегулирования своего статуса они будут помогать в восстановлении страны после длительного военного конфликта.

Напомним, что указом Асада боевики, пожелавшие примириться, также получили возможность урегулировать свое положение. Для этого им необходимо сдать все имеющееся оружие сирийской армии и поклясться больше никогда не угрожать безопасности своих соотечественников. Остальные боевики были отправлены в зону деэскалации «Идлиб».