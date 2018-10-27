Сирия: переговоры Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона в Стамбуле продлятся три часа

Стамбул, 27 октября. Переговоры лидеров России, Турции, Германии и Франции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона на четырехстороннем саммите по Сирии в субботу в Стамбуле продлятся три часа, говорится в программе встречи.

До начала саммита запланирован ряд двусторонних встреч. Четырехсторонние переговоры начнутся в 15.00. По окончании встречи, которая будет проходить во дворце «Вахдеттин», главы государств сделают совместное заявление для прессы.

В четырехстороннем формате встреча по Сирии пройдет впервые. По мнению экспертов, встреча лидеров четырех государств может послужить началом для создания новой дискуссионной площадки по сирийскому урегулированию.

Предполагается, что участие в саммите в Стамбуле примет спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Как сообщалось ранее, он представит на встрече доклад о ситуации в Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории САР были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формированием, наиболее остро стоит сегодня вопрос политического урегулирования в Сирии.

Ранее в оппозиционном Сирийском комитете по переговорам выразили уверенность, что Россия сможет найти всесторонне политическое решение для урегулирования ситуации в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.