Израильские истребители вновь наносят удары по сектору Газа
Тель-Авив, 27 октября. Израильские истребители вновь наносят удары по объектам в секторе Газа, это стало ответом на ракетные обстрелы из сектора, которые, по утверждению Тель-Авива, участились в последние сутки.
Израиль утверждает, что удары наносятся только по военным объектам.
«Истребители ВВС Израиля начали наносить удары [по различным объектам] на всей территории сектора Газа», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее Тель-Авив обвинил Тегеран в том, что Иран якобы причастен к обстрелам Израиля из сектора Газа. В соцсетях в субботу появляются видео, демонстрирующие последствия очередных ударов ВВС Израиля по палестинской территории.
#Watch: the #Israeli occupation warplans target an agricultural land in Jabalya refugee camp in the northern #Gaza Strip.#FreePalestine ????????#GazaUnderAttack#IsraeliCrimes pic.twitter.com/1LwoWFm6QW— Muath Gaza, Palestine ???????? (@PalestineMuath) October 27, 2018