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Израильские истребители вновь наносят удары по сектору Газа

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Израильские истребители вновь наносят удары по сектору Газа

Тель-Авив, 27 октября. Израильские истребители вновь наносят удары по объектам в секторе Газа, это стало ответом на ракетные обстрелы из сектора, которые, по утверждению Тель-Авива, участились в последние сутки.

Израиль утверждает, что удары наносятся только по военным объектам.

«Истребители ВВС Израиля начали наносить удары [по различным объектам] на всей территории сектора Газа», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.   

Ранее Тель-Авив обвинил Тегеран в том, что Иран якобы причастен к обстрелам Израиля из сектора Газа. В соцсетях в субботу появляются видео, демонстрирующие последствия очередных ударов ВВС Израиля по палестинской территории. 

Автор: Федор Веснин
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