Киев, 27 октября. Фильм «Позывной «Бандерас» режиссера Зазы Буадзе о войне в Донбассе провалился в прокате. Автор сценарий Сергей Дзюба назвал провал саботажем патриотического украинского кино.

Министерство культуры Украины выделило на съемки фильма о войне в Донбассе 20 млн гривен, общий бюджет картины составил 40 млн гривен. За первые дни проката картина собрала всего 753 тысячи гривен, что говорит о провале фильма.

Автор сценария картины «Позывной «Бандерас» заявил, что если фильму не дадут второй шанс и снимут с проката из-за низких сборов, то это якобы будет подтверждением саботажа патриотического украинского кино.

«[Сборы] на самом деле не так уж плохи ввиду полного отсутствия рекламы! Поэтому спешите увидеть кино, которое от вас пытаются скрыть!» — написал Дзюба в Facebook.

Фильм повествует об украинце Антоне Саенко, который участвует в антитеррористической операции в Донбассе. Пользователи украинского портала Kino-teatr.ua отмечают, что сценарий картины «трещит по швам», при этом главный герой никак не влияет на ход событий, а является лишь свидетелем. Персонажи фильма не раскрыты, на протяжении всей картины с ними не происходит никаких метаморфоз.

Напомним, конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Киев ввел в Донбасс войска из-за отказа Донецкой и Луганской народных республик признать нелегитимную украинскую власть, которая пришла в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта в Донбассе страны нормандской четверки заключили минские соглашения. Однако ВСУ нарушают соглашение, продолжают обстреливать районы у линии разграничения и стягивают вооружение к границе.