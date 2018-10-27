Бомбы для политиков: голливудские имитации в атмосфере настоящей ненависти

В США арестован подозреваемый в рассылке взрывных устройств ряду американских политиков и чиновников, в основном связанных с Демократической партией США. Как сообщили в ФБР, его вычислили с помощью анализа образцов ДНК, а затем установили его перемещения и местоположение с помощью биллинга мобильного телефона.

Подозреваемого в рассылке бомб по почте зовут Сезар Сэйак, ему 56 лет, он житель Флориды. Сэйак — зарегистрированный избиратель Республиканской партии и поклонник действующего президента США, на его фургоне изображены портрет американского лидера Дональда Трампа и президентская печать.

Тем не менее история с «бомбами для политиков» продолжает оставаться столь же запутанной, как и ранее, а гротескно-нарочитый образ главного подозреваемого лишь добавляет в нее вопросов.

Карикатурные бомбы

Вначале — о сути произошедшего. С 22 октября 2018 года в офисах ряда американских политиков и чиновников, бизнесменов и СМИ было найдено в общей сложности 12 взрывных устройств. Почтовые отправления с бомбами поступили в том числе на адрес Хиллари Клинтон и Барака Обамы (кандидат в президенты США от Демократической партии и экс-президент США соответственно. — Прим. ред.), бизнесмену Джорджу Соросу, а также по адресу нью-йоркского офиса канала CNN. Практически все адресаты посланий или были членами Демократической партии США, или же поддерживали ее позиции.

Однако сами по себе взрывные устройства были выполнены показательно-карикатурными: из посылок торчали разноцветные провода, к «бомбам» были присоединены совершенно нефункциональные жидкокристаллические таймеры, а на внешней поверхности были небрежно нарисованы черным фломастером флаги, похожие на флаги «Исламского государства»1 (террористической организации, запрещенной в РФ). Кроме того, такие отправления принципиально не могли попасть к самим политикам или чиновникам, так как приходили на адрес их официальных офисов, где специальными служащими производится предварительная проверка всей почты.

Все эти особенности «бомб» стали понятны уже после опубликования первых снимков устройства, размещенных каналом CNN после обнаружения посылки в их нью-йоркском офисе. Ряд нестыковок и явных проколов в деятельности анонимного «бомбиста» нашел даже отражение в обсуждениях ситуации на популярных сетевых ресурсах, а общий список вопросов к карикатурным имитациям бомб можно, например, прослушать здесь. Десятки вопросов к способам доставки, виду бомб — как, впрочем, и к истерической реакции СМИ и политиков Демпартии в ответ на «смертельную угрозу».

После задержания о фейковости бомб заявил и подозреваемый Сезар Сэйак, который уже на первом же допросе заявил, что изготовленные им имитации взрывных устройств никому не могли причинить вреда. Впоследствии нефункциональность «бомб» подтвердили и следователи ФБР, сообщив, что взрывчатое вещество в них никак не было связано со «взрывателем», который скорее представлял голливудскую имитацию такового, нежели реальное часовое устройство.

Кому выгодно

Истерия, поднятая в демократических СМИ по поводу рассылки имитаций бомб, скорее походила на спланированную кампанию против самого Дональда Трампа. При этом показательно, что она началась задолго до обнародования данных о Сезаре Сэйаке.

Так, президент CNN Джефф Цукер после получения по почте «бомбы» заявил, что в Белом доме «совершенно отсутствует понимание серьезности постоянных атак на СМИ».

«Президент и особенно пресс-секретарь Белого дома должны понимать, что их слова имеют значение», — заявил Цукер в своем сообщении в сети Twitter.

Впоследствии сенатор-республиканец Джефф Блейк сказал, что «президент не должен называть СМИ врагами народа», поскольку это провоцирует насилие по отношению к средствам массовой информации.

С другой стороны, Дональд Трамп после начала истории с «бомбами» призвал нацию объединиться и назвал случившееся «низким поступком». По его словам, расследованием происходящего занималось «все правительство», а вчера, после успешного задержания подозреваемого в рассылке бомб, президент США подчеркнул, что «насилию не место в американском обществе».

Позиция республиканцев и Дональда Трампа достаточно понятна: ассоциировать себя с психически неуравновешенным недотеррористом-одиночкой, живущем в собственном фургоне после потери жилья в 2008 году, во время ипотечного кризиса, мало кому хочется. Даже если твой собственный портрет и расположен на этом злополучном фургоне.

Однако истерия политических соперников Трампа и вовсе находится где-то за пределами добра и зла: в попытке очернить нынешнего хозяина Белого дома у демократов происходит форменное «оголение принципов», которое в будущем вполне может привести к абсолютно аналогичным действиям — только уже в противоположную сторону.

Так, например, Джо Скарборо, обозреватель канала MSNBC, в семнадцатую годовщину терактов 9/11 объявил Дональда Трампа «большей опасностью» для Америки, нежели террористы, которые в 9/11 убили 2777 человек. Американская актриса и бродвейская знаменитость Кэрол Кук заявила во время интервью TMZ о Трампе: «Где Джон Уилкс Бут, когда он вам нужен?» (14 апреля 1865 года во время спектакля в театре Форда в Вашингтоне выстрелом из пистолета актер Бут смертельно ранил президента Авраама Линкольна).

Такая же неприкрытая ненависть возбуждается демократической прессой, политиками и поддерживающими их общественными деятелями и против тех, кто поддерживал и поддерживает Трампа. Достаточно прослушать откровения Роберта Де Ниро, Моргана Фримена или же Арнольда Шварценеггера (американские актеры. — Прим. ред.), чтобы понять, какой градус ненависти присутствует в отношении президента Трампа со стороны симпатиков Демократической партии. Просто «мешок дерьма» или же «фашисты» и «реднеки» — лишь оскорбления по отношению к президенту и поддержавшим его избирателям, в то время как имитация взрывных устройств — это уже терроризм.

Хотя, как видится, слова, возбуждающие ненависть и рознь, гораздо опаснее для нынешнего американского общества, нежели карикатурные бомбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.