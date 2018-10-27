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Эксперт объяснил, почему Украина не сможет забыть русский язык

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Эксперт объяснил, почему Украина не сможет забыть русский язык

Москва, 27 октября. Украина не сможет забыть русский язык, этому помешает мощный культурный пласт, которого хватит еще на два-три поколения граждан страны, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Даже Порошенко, когда его снимали тайком, почему-то говорил по-русски. Поэтому я думаю, что русский язык будет сохраняться из-за близости России и мощного культурного пласта, которого хватит еще на два-три поколения», — объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Комментируя принятый на Украине новый закон о языке, который обязывает говорить на мове всех – от нотариусов до медсестер, Безпалько напомнил, что укранизировать жителей бывшей советской республики начали еще в 20 – 30-е годы прошлого века. Он отметил, что все опросы об использовании русского и украинского языков на Украине не могут выявить реальных данных, поскольку из-за политики Киева гражданам страны стыдно писать, что их родным языком является русский.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Намного достоверней такой эксперимент. Международная компания «Гэллап» раскладывала на разных языках анкеты и следила, на каком языке люди будут отвечать. Так вот, 83 — 86% граждан Украины во всех регионах выбрали русские анкеты», — добавил Безпалько.

Принятый на Украине закон о языке политик назвал радикальным популизмом и частью предвыборной программы действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Это все предвыборная программа Порошенко, которая должна показать, какой он самый украинский украинец, самый патриотичный патриот», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, почему Украина не сможет забыть русский язык

В октябре парламент Украины одобрил проект закона «О языках», который предполагает практически повсеместное вытеснение русского языка, а также ввод штрафов за его использование в общественных местах.

Выборы президента пройдут на Украине в 2019 году. В настоящее время лидером предварительных рейтингов является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий президент страны Петр Порошенко занимает последние строчки.

Автор: Василий Котов
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