Москва, 27 октября. Украина не сможет забыть русский язык, этому помешает мощный культурный пласт, которого хватит еще на два-три поколения граждан страны, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Даже Порошенко, когда его снимали тайком, почему-то говорил по-русски. Поэтому я думаю, что русский язык будет сохраняться из-за близости России и мощного культурного пласта, которого хватит еще на два-три поколения», — объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Комментируя принятый на Украине новый закон о языке, который обязывает говорить на мове всех – от нотариусов до медсестер, Безпалько напомнил, что укранизировать жителей бывшей советской республики начали еще в 20 – 30-е годы прошлого века. Он отметил, что все опросы об использовании русского и украинского языков на Украине не могут выявить реальных данных, поскольку из-за политики Киева гражданам страны стыдно писать, что их родным языком является русский.

«Намного достоверней такой эксперимент. Международная компания «Гэллап» раскладывала на разных языках анкеты и следила, на каком языке люди будут отвечать. Так вот, 83 — 86% граждан Украины во всех регионах выбрали русские анкеты», — добавил Безпалько.

Принятый на Украине закон о языке политик назвал радикальным популизмом и частью предвыборной программы действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Это все предвыборная программа Порошенко, которая должна показать, какой он самый украинский украинец, самый патриотичный патриот», — подчеркнул он.

В октябре парламент Украины одобрил проект закона «О языках», который предполагает практически повсеместное вытеснение русского языка, а также ввод штрафов за его использование в общественных местах.

Выборы президента пройдут на Украине в 2019 году. В настоящее время лидером предварительных рейтингов является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий президент страны Петр Порошенко занимает последние строчки.