«Началось рубилово»: Шнур и Баста повздорили из-за участника шоу «Голос»

Москва, 27 октября. Третий этап «слепых прослушиваний» шоу «Голос» запомнился зрелищной борьбой членов жюри за конкурсантов. Среди наставников разгорелась настоящая борьба за выступающих, однако все смогли набрать артистов в команду.

Шоумен Сергей Шнур и Баста в течение всего выпуска спорили, обменивались колкостями и подшучивали друг над другом. Однако особая борьба разгорелась вокруг 27-летнего Шаэна Оганесяна из Петербурга, который исполнил песню I’ve Got a Woman Рэя Чарльза.

«Началось рубилово в составе членов компетентного жюри», — прокомментировал ситуацию ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

В итоге талантливый исполнитель решил выбрать своего земляка Сергея Шнурова. Также шоумен пополнил свою команду участницей первого сезона «Голос. Дети» Рушаной Валиевой, которой исполнилось 19 лет. В детской версии программы к участнице никто не повернулся, но в взрослом «Голосе» Валиевой повезло больше: песня украинского инди-коллектива «Один в каноэ» заставила нажать на кнопку всех наставников.

По итогу третьего выпуска «Голоса» Баста остается лидером по набранным участникам с командой из семи человек. Ани Лорак и Сергей Шнур делят вторую строчку с шестью подопечными. Константин Меладзе в ходе третьего выпуска взял в команду только одного исполнителя, теперь у него пять участников.