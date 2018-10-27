Москва, 27 октября. За минувшие сутки российские специалисты в совместной российско-турецкой комиссии по перемирию зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня в сирийских провинциях Алеппо и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу.

«Российской частью <…> зафиксированы три случая стрельбы в провинциях Алеппо (1), Хама (2)», — говорится в документе.

В течение последних суток Центр по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводил. Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число присоединившихся к соглашению вооруженных формирований на данный момент составляет 234, населенных пунктов — 2518.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских войск. На данный момент в САР продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Наиболее актуальным и острым является вопрос политического урегулирования ситуации в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.