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Сирия: Россия зафиксировала три нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама

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Сирия: Россия зафиксировала три нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама

Москва, 27 октября. За минувшие сутки российские специалисты в совместной российско-турецкой комиссии по перемирию зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня в сирийских провинциях Алеппо и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу.

«Российской частью <…> зафиксированы три случая стрельбы в провинциях Алеппо (1), Хама (2)», — говорится в документе.

В течение последних суток Центр по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводил. Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число присоединившихся к соглашению вооруженных формирований на данный момент составляет 234, населенных пунктов — 2518.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских войск. На данный момент в САР продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Наиболее актуальным и острым является вопрос политического урегулирования ситуации в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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