Дамаск, 28 октября. Сотни сирийских граждан вернулись на родину из Ливана через контрольно-пропускной пункт «Дабуссия», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

На КПП беженцев встречали представители службы безопасности Сирии и медицинские работники. Врачи, находящиеся в специальном медицинском корпусе, установленном неподалеку от перехода, проводят медицинские обследования, вакцинацию, а также выдают людям необходимые лекарства.

С каждым днем число лиц, которые возвращаются из Ливана в Сирию, только растет. В первую очередь это говорит о том, что сирийской и ливанской стороне удалось грамотно решить вопрос, связанный с контролем потока беженцев.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое на КПП:

«Я из Хамы, деревня Джанан, мы благодарим сирийское государство за принятые им меры. Нас обеспечили всем необходимым, и все у нас хорошо, слава богу. Мы благодарим президента Башара Асада, также благодарим Медицинский комитет за помощь нашим детям, которую мы получили бесплатно», — заявил в интервью нашему корреспонденту один из вернувшихся беженцев.

После прибытия на КПП и медицинского осмотра люди садятся на специальный автобус и отправляются в свои населенные пункты, освобожденные от террористов. В дороге их обеспечивают необходимым пропитанием.

По информации сотрудников российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, за последние несколько месяцев около 20 тысяч человек вернулись в Сирию из Ливана.

Во время войны в Сирии многие мирные жители были вынуждены уехать в соседние страны, поскольку их дома были захвачены террористическим организациями. Многие из них убежали в Ливан, так как между странами существовал безвизовый режим.

В данный момент все беженцы возвращаются на родину. С 2011 года Ливан принял более двух миллионов граждан Сирии. В мае 2015 года в стране уже не было места для приема сирийских беженцев. В данный момент на территории Ливана продолжают оставаться чуть меньше миллиона беженцев, однако цифра постоянно уменьшается, так как люди активно уезжают обратно.