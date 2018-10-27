Тель-Авив, 27 октября. Израиль обвинил Иран и Сирию в том, что они якобы причастны к обстрелам, осуществляемым с территории cектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Мы видим связь между иранским спецподразделением «Аль-Кудс» и организацией «Исламский джихад», — сказал Конрикус.

Напомним, ранее Тель-Авив заявил, что израильские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по территории страны из сектора Газа. Отметим, что израильские ВВС регулярно наносят незаконные удары по Сирии.

Как ранее в интервью Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Владимир Михеев, с помощью российских комплексов С-300 Дамаск «сломает F-16 ВВС Израиля».