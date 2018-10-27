Мэтисс заявил, что «России не стать США» на Ближнем Востоке
Вашингтон, 27 октября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия «никогда не сможет заменить США» на Ближнем Востоке. По его мнению, участие Вашингтона в ситуации в регионе в течение многих лет было «прозрачным».
«Присутствие России в регионе не сможет заменить многолетнее и прозрачное участие Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», — сказал министр обороны США, участвуя в саммите Manama Dialogue в Бахрейне.
Мэттис традиционно выступил с обвинениями в адрес Тегерана, сказав, что США продолжат противостоять намерениям Ирана завладеть ядерным оружием.
Напомним, в течение нескольких последних лет Россия является одним из самых активных участников урегулирования в Сирии. В то же время американский контингент находится на территории ближневосточного государства незаконно. Страны региона неоднократно указывали на то, что действия России в Сирии способствуют восстановлению Ближнего Востока от многолетней агрессии США.