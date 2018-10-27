Посмертную маску Пушкина продают на сайте объявлений

Санкт-Петербург, 27 октября. Объявление о продаже посмертной маски поэта Александра Пушкина появилось на сайте Avito. Владелец просит за раритет двухвековой давности 100 тысяч рублей.

По словам владельца, маска была отлита в мастерской скульптора Федора Толстого. Ценность попала в семью от родственницы Толстого и передавалась по наследству в течение 200 лет. Теперь же владельцу понадобились деньги, он намерен продать маску.

Как рассказал петербуржец в комментарии KP.RU, выставить объявление о продаже он решился не сразу. Сначала владелец предложил историкам Всероссийского музея Пушкина в Петербурге и московского музея Пушкина выкупить маску, однако те отказались. В музеях отметили, что слепок не первого отлива, всего оригинальных масок было 15. Последующие отливы уступают оригиналам по художественному исполнению и исторической ценности. В музее отметили, что маска раритетная, но в коллекции музея такие экспонаты уже есть.