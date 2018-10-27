Skoda вновь повысила цены на автомобили в России

Москва, 27 октября. Чешский автопроизводитель Skoda второй раз за месяц поднял цены на весь модельный ряд в России. В среднем автомобили Skoda подорожали на сумму от семи до 44 тысяч рублей.

Изменение цены коснулось большей части комплектаций. Так, Skoda Kodiaq в базовой комплектации обойдется российскому покупателю в 1,34 млн рублей, самый доступный вариант Skoda Octavia будет стоить 1, 05 млн рублей. Самой доступной моделью остается Skoda Rapid с минимальной стоимость 646 тысяч рублей.

Автопроизводитель ранее уже повышал цены на российском рынке две недели назад. Тогда стоимость четырех моделей Skoda – Octavia, Superb, Rapid, Kodiaq – выросла на сумму от 11 до 42 тысяч рублей.

Как отмечает агентство «Автостат», за девять месяцев 2018 года дилеры Skoda в России реализовали 57,5 тысяч автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.