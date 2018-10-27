Флагманский кроссовер Zotye T700 появится на российском рынке

Москва, 27 октября. На российском рынке появится китайский флагманский кроссовер Zotye T700. Серийное производство автомобиля запустят на белорусском заводе «Юнисон» в 2019 году.

Машина рассчитана на семь пассажиров. По мнению экспертов, внешне автомобиль напоминает Land Rover. В интерьере кроссовера сочетаются сразу несколько стилей: многофункциональный руль заимствован у Porsche Macan, сенсорный дисплей мультимедийной системы поход на модели, используемые в Tesla.

Zotye T700 оснащен бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2 литра и мощностью 177 и 190 лошадиных сил соответственно. Кроссовер доступен как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестиступенчатой автоматической.

В базовой версии машина оборудована цифровой приборной панелью, информационно-мультимедийным комплексом с большим тачскрином и «умными» электронными помощниками. Российские цены на кроссовер пока неизвестны, китайские составляют порядка 900 000 — 1 400 000 рублей.