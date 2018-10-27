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В НАТО не рвемся: в Сербии ответили на скандальное заявление Столтенберга о Югославии

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В НАТО не рвемся: в Сербии ответили на скандальное заявление Столтенберга о Югославии

Белград, 27 октября. Сербская народная партия выступает против дальнейшего углубления сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о «мирной бомбежке» Югославии в 1999 году восприняли резко негативно, заявил генсек партии и депутат парламента страны Йован Палалич.

«Никаким образом нельзя оправдать агрессию, совершенную вопреки международному праву и какому-либо решению Совета Безопасности ООН против народа», — сказал Палалич в комментарии «Парламентской газете».

По словам депутата, Сербия занимает нейтральную позицию и находится между НАТО и Организацией Договора о коллективной безопасности. Палачич отметил, что Белград намерен поднять на более высокий уровень сотрудничество с ОДКБ. Депутат добавил, что Сербия никогда не станет членом НАТО, так как сербский народ никогда этого не поддержит.

Напомним, Столтенберг во время выступления в Белграде заявил, что НАТО атаковал Югославию в 1999 году ради «защиты мирного населения» и свержения президента страны Слободана Милошевича. 

Автор: Софья Куликова
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