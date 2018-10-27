Священник из США в знак протеста против Константинополя перешел в РПЗЦ

Вашингтон, 27 октября. Священник из США Марк Тайсон выступил против антиканонических действий патриарха Варфоломея. Тайсон покинул Константинопольский патриархат и был зачислен в клир Русской православной зарубежной церкви.

«Я уже принят в клир Восточно-Американской епархии Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и служу на приходе в Вирджинии», — рассказал Тайсон в комментарии РИА Новости.

По словам Тайсона, он в течение 26 лет служил в Константинопольском патриархате и «всегда был верным и твердым священнослужителем». Отец Марк рассказал, что совесть не позволяет ему принять решение патриарха Варфоломея.

Тайсон считает, что патриарх Варфоломей принял беспрецедентный шаг по восстановлению «мятежной банды», которая была лишена сана. Священнослужитель подчеркнул, что еще недавно патриарх Варфоломей публично отверг раскольников как недостойных иерархов и священников.

Напомним, Константинопольский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине. В РПЦ решение патриарха Варфоломея назвали неканоническим. Синод РПЦ заявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом. В Москве добавили, что решение Константинополя имеет исключительно политическую подоплеку и направлено на раскол православия.