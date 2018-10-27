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«Зенит» сместил «Манчестер Юнайтед» в клубном рейтинге УЕФА

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«Зенит» сместил «Манчестер Юнайтед» в клубном рейтинге УЕФА

Москва, 27 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» в клубном рейтинге УЕФА сместил «Манчестер Юнайтед», заняв 16-ю строчку списка.

За последние пять сезонов в Лиге чемпионов и Лиге Европы «Зениту» удалось набрать 67 баллов. На счету «Манчестера Юнайтед» 66 очков. Подняться на одну строчку и сместить с нее британский клуб сине-бело-голубые смогли благодаря победе в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы над «Бордо».

При этом первое место в рейтинге УЕФА занимает мадридский «Реал», на втором месте удерживается «Барселона», на третьем – немецкая «Бавария».

Ранее главный тренер «Бордо» Эрик Бедуэ назвал «Зенит» суперкомандой.

Автор: Василий Котов
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