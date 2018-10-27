На Украине признали неэффективность санкций против России

Киев, 27 октября. На Украине признали неэффективность антироссийских экономических санкций. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, глава исполкома украинской партии «Основа» Владимир Полочанинов.

«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», — подчеркнул он в эфире телеканала NewsOne.

Полочанинов отметил, что из-за ограничительных мер страдает экономика Евросоюза, а Украина, которая постоянно выпрашивает новые санкции в отношении РФ, теряет в два раза больше, чем Россия.

Ряд западных стран начали вводить санкции против России в 2014 году из-за разногласий по вопросам Крыма и Украины. Российская сторона ответила аналогичными мерами и взяла курс на импортозамещение. За четыре года Киев внес в черные списки 1700 россиян и 750 российских юридических лиц. В настоящее время по указу президента РФ Владимира Путина разрабатываются ответные меры на украинские санкции.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Украина результатов народного волеизъявления не признает и продолжает считать полуостров своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым стал российским демократическим путем, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Киев начал военную кампанию в Донбассе после того, как Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Представители РФ не раз отмечали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно быстрее урегулировал ситуацию в стране.