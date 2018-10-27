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Экономика

Стало известно, когда «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию

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Стало известно, когда «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию

Москва, 27 октября. Обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Соответствующая дата указана в материалах, подготовленных к визиту президента РФ Владимира Путина в Стамбул.

Согласно проекту, «Турецкий поток» будет проложен через Черное море. Одна нитка газопровода будет доставлять топливо в Турцию, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них должна составить 15,75 миллиардов кубометров газа в год.

В конце мая было принято решение продлить «Турецкий поток» до Болгарии. Будапешт надеется, что газопровод доведут до Венгрии. Ранее сообщалось, что «Газпром» на 95% завершила строительство морского участка магистрального газопровода «Турецкий поток».

Президент РФ Владимир Путин в Стамбуле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также 27 октября примет участие в саммите России, Турции, Германии и Франции по Сирии.

Автор: Василий Котов
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