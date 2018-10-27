Сирия: выставку картин художников-любителей открыли в Дамаске

Дамаск, 27 октября. В столице Сирии открыли выставку картин художников-любителей. Выставленные на экспозиции полотна были написаны как военнослужащими сирийской армии, так и простыми мирными жителями.

С начала войны в Сирии подобное мероприятие проводится уже во второй раз в Дамаске, раньше выставки проводились ежегодно​​​. В работах художников преобладает тема войны.

«Я строительный инженер. У меня многие друзья погибли, они защищали родину от террористов. У меня такой посыл, что я не забуду моих друзей, что мы надеемся на победу на всей земле Сирии и что мы за мир», — сообщил журналистам полковник правительственной армии Али Эйман, работы которого вошли в экспозицию.

Вход на выставку абсолютно свободный и любой желающий может совершенно бесплатно ее посетить.

«Во время войны это очень важно, что люди продолжают рисовать. Это очень хорошо, что есть такие выставки, тем более во время войны», — поделился своим мнением один из зрителей выставки Зугер Аль-Кашир.

На выставке также есть работы, не посвященные войне, например городские пейзажи, виды церквей и мечетей.

Одна из художниц заявила, что специально не стала выставлять свои картины о войне.