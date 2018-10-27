«Взвоют и убегут восвояси»: россияне предсказали исход возможной войны между РФ и США

Москва, 27 октября. Разница в отношении к войне между США и Россией заключается в том, что Вашингтон готовит войну, а Москва готовится защищать себя и свои интересы, заявил накануне замруководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов. Россияне объяснили слова дипломата, добавив, что в случае необходимости готовы «драться насмерть».

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Белоусов прокомментировал намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и ответил на заявление Вашингтона о том, что Россия готовится к войне.

«Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от США. <…> РФ готовится к войне, а США готовят войну», — подчеркнул Белоусов после того, как комитет отклонил проект российской резолюции по ДРСМД.

Россияне в социальных сетях поддержали дипломата, отметив, что в отличие от США, которые как страна-капиталист не может вести войн на чужой территории, если потери превышают 10-15%, жители РФ всегда готовы защищать свое государство.

«Нам не в первой. Мы с молоком матери это впитали. Случись что, драться будем насмерть. <…> И в случае большой драки мы будем драться не за деньги, а за свое, родное. И драться до конца. А они, потеряв всего лишь 10–15% живой силы, взвоют и убегут восвояси», — предсказали они исход возможной войны между РФ и США.

Комментаторы предположили, что после слов Белоусова в адрес России в очередной раз могут посыпаться бездоказательные обвинения в некой «агрессии». Они подчеркнули, что в случае выхода США из ДРСМД Москва должна будет разместить свои ракеты на территории союзных государств, как это делает Вашингтон.

«Вот сейчас вой начнется: «Россия ведет себя агрессивно, никто на нее нападать не собирается, мы вынуждены защищать себя и наших союзников». Россия нападать тоже не собирается, только защищать своих союзников. При выходе США из договора российские РСМД должны в несколько рядов стоять в Сербии, Сирии, Венесуэле, на Кубе, и особенно на Курильских островах!» — заметили в Сети.

В то же время россияне напомнили, что США никогда не вели войн на территории Европы своими руками и всегда привлекали для этого сторонние силы.

«Американцы никогда сами в Европе не воевали! Они воюют чужими силами, а когда победа близка, возглашают себя победителями. Трусы, одним словом», — говорится в одном из комментариев.

В Сети призвали не паниковать и обратили внимание на то, что Вашингтон не готов к войне с равным противником.

«США никогда не вели войн с равным противником, на широкомасштабную войну они просто не готовы», — написали пользователи.

«Они слишком дорожат своими задницами, чтобы ввязаться в открытый конфликт с русскими. Образованная часть американцев прекрасно знает, кто на самом деле разбил гитлеровскую Германию», — заключили россияне.

О намерении США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности ранее заявил президент США Дональд Трамп. При этом он в очередной раз обвинил российскую сторону в том, что она якобы не соблюдает условий соглашения.

Москва неоднократно подчеркивала, что договор нарушают именно США, которые размещают в Румынии и Польше установки, способные запускать крылатые ракеты типа «Томагавк». В МИД РФ считают, что намерение США выйти из ДРСМД свидетельствует о том, что Вашингтон готовит войну.