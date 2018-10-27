Медведева упала и идет седьмой после короткой программы на турнире Skate Canada

Лаваль, 27 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает седьмое место после короткой программы на втором в сезоне этапе Гран-при в Канаде. Столь низкий результат объясняется ее падением во время катания на турнире Skate Canada. Елизавета Туктамышева, которая тоже принимает участие в соревнованиях, вышла в лидеры по итогам проката.

Медведева неожиданно показала наихудший в короткой программе результат после перехода во взрослое фигурное катание. И раньше у спортсменки случались неудачные выступления, как например на чемпионате России 2011 года, когда она заняла одиннадцатое место, но надо отметить, что на тот момент она еще выступала по юниорам.

Лидером после исполнения короткой программы стала россиянка Туктамышева. Спортсменка набрала 74,22 балла, и показала свой лучший результат в сезоне. Фигуристка чисто исполнила тройной аксель и получила более одного балла в качестве надбавки по шкале качества исполнения элемента (GOE). Второе и третье места заняли представительницы Японии — Вакаба Хигути с 66,51 балла и Мако Ямасита 66,30 балла.

Медведева из-за падения набрала только 60,83 балла.