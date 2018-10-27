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8:40 27 Октября 2018

ООН не стала рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД | 27 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Генассамблея ООН не стала рассматривать российский проект резолюции по ДРСМД

ООН не стала рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД | 27 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Первый комитет Генассамблеи ООН 26 октября проголосовал против внесения российского проекта резолюции по ДРСМД. После голосования замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов сообщил, что Москва обратится в Совбез ООН, если Штаты выйдут из ДРСМД. Решение Генассамблеи говорит о сильном влиянии США на многие страны, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, прошедшее голосование продемонстрировало, что «США в состоянии влиять на большие группы стран», и упорство Вашингтона в готовности разорвать ДРСМД. При этом депутат подчеркнул, что «довольно много стран высказались в поддержку российской позиции», что «дорогого стоит».

Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что могло случиться с Россией»

ООН не стала рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД | 27 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В ходе митинга, который прошел в штате Северная Каролина, президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что когда-либо случалось с Россией». Это заявление прозвучало в прямом эфире американского телевидения. При этом Трамп выступил за нормализацию отношений с РФ и не только. Он отметил, что штатам нужно поладить с Россией, Китаем, Северной Кореей, а также Южной Кореей и Японией.
«Это хорошая, а не плохая вещь», — добавил Трамп.

Боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам Алеппо

ООН не стала рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД | 27 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Накануне в сирийском Алеппо террористы нарушили режим прекращения огня, открыв минометный огонь по жилым кварталам. По данным сирийского национального агентства SANA, в результате обстрела ранена женщина. Кроме того, за минувшие сутки боевики обстреляли один из населенных пунктов в провинции Хама — сообщений о жертвах среди мирного населения нет. Таким образом, террористы нарушают перемирие уже третий день подряд. Напомним, в четверг в Алеппо в результате обстрела пострадали 10 гражданских лиц.

Между Краснодаром и Сочи возобновилось движение поездов

ООН не стала рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД | 27 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В ночь на субботу железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи восстановлено, однако, пока поезда будут следовать по временной схеме. В 01.20 по московскому времени открыто движение по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ. По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, в 01.45 по участку прошел поезд Адлер – Москва. Напомним, из-за ливней на Кубани произошел размыв участка железной дороги. 24 октября на перегоне Греческий – Кривенковская было разрушено 230 метров пути. Железнодорожники предприняли все меры для ликвидации последствий разгула стихии.