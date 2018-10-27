ООН не стала рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД | 27 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Генассамблея ООН не стала рассматривать российский проект резолюции по ДРСМД Первый комитет Генассамблеи ООН 26 октября проголосовал против внесения российского проекта резолюции по ДРСМД. После голосования замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов сообщил, что Москва обратится в Совбез ООН, если Штаты выйдут из ДРСМД. Решение Генассамблеи говорит о сильном влиянии США на многие страны, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, прошедшее голосование продемонстрировало, что «США в состоянии влиять на большие группы стран», и упорство Вашингтона в готовности разорвать ДРСМД. При этом депутат подчеркнул, что «довольно много стран высказались в поддержку российской позиции», что «дорогого стоит».

Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что могло случиться с Россией» В ходе митинга, который прошел в штате Северная Каролина, президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что когда-либо случалось с Россией». Это заявление прозвучало в прямом эфире американского телевидения. При этом Трамп выступил за нормализацию отношений с РФ и не только. Он отметил, что штатам нужно поладить с Россией, Китаем, Северной Кореей, а также Южной Кореей и Японией. «Это хорошая, а не плохая вещь», — добавил Трамп.

Боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам Алеппо Накануне в сирийском Алеппо террористы нарушили режим прекращения огня, открыв минометный огонь по жилым кварталам. По данным сирийского национального агентства SANA, в результате обстрела ранена женщина. Кроме того, за минувшие сутки боевики обстреляли один из населенных пунктов в провинции Хама — сообщений о жертвах среди мирного населения нет. Таким образом, террористы нарушают перемирие уже третий день подряд. Напомним, в четверг в Алеппо в результате обстрела пострадали 10 гражданских лиц.