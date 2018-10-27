Правительству Забайкальского края представили врио губернатора Осипова

Чита, 27 октября. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова членам правительства региона.

«Александр Михайлович имеет большой опыт работы практически во всех отраслях экономики», — сообщил Меняйло.

Он также понадеялся, что опыт Осипова «поможет наладить ситуацию в Забайкальском крае».

Бывший губернатор Забайкалья Наталья Жданова 11 октября сообщила, что уходит в отставку по собственному желанию. В течение двух недель край был без руководителя, в это время его обязанности исполнял первый вице-премьер Александр Кулаков. 25 октября пресс-служба президента РФ обнародовала его указ президента о принятии отставки Ждановой и назначении полпреда Осипова врио главы региона.

Выборы губернатора Забайкалья назначены на 8 сентября 2019 года, сообщает ТАСС.