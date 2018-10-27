Украинский депутат в изгнании подал в суд на Порошенко

Киев, 27 октября. Украинский депутат Александр Онищенко подал в суд на президента Украины за клевету и ущемление достоинства.

Народный депутат Украины Александр Онищенко добился рассмотрения в суде дела по иску о клевете. Ответчиком выступят президент страны Петр Порошенко и один из украинских интернет-ресурсов. Дело будет рассматриваться Печерским районным судом Киева 14 января.

О своем решении подать иск Онищенко сообщил в Facebook в начале октября. Депутат заявил, что намерен добиться наказания для президента Украины за то, что тот назвал Онищенко преступником. При этом истец обвинил Порошенко в коррупции.

«Порошенко коррумпировал депутатов. Я главный свидетель. Пленки, записи, переписки — что угодно. Выиграем суд, а потом планомерно и поэтапно начнём делать этих лжецов нищими и гонимыми», — написал Онищенко.

Согласно решению суда, ответчики в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства по делу должны подать отзыв на исковое заявление.

Напомним, в отношении самого Онищенко на Украине заведено уголовное дело — его обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами. Депутат скрывается в Испании, власти которой в ноябре отказались выдать его Киеву