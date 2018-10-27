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ФАН публикует фотографии с места ДТП в Тверской области

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ФАН публикует фотографии с места ДТП в Тверской области

Тверь, 27 октября. В Нелидовском районе Тверской области произошло ДТП на 329 километре федеральной автомобильной трассы М-9 «Балтия». Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места дорожного инцидента.

ФАН публикует фотографии с места ДТП в Тверской области

Водитель автомобиля Лада Калина по неустановленной причине врезался в грузовик Scania. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека из легкового автомобиля. Авария произошла накануне вечером в районе 23.00.

ФАН публикует фотографии с места ДТП в Тверской области

В настоящий момент причина ДТП устанавливается. 
 

Автор: Олег Сорокин
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