Финалистка конкурса красоты потеряла сознание, узнав о своей победе

Мьянма, 27 октября. Красавица из Парагвая Клара Соса упала в обморок в момент объявления победительницы конкурса Miss Grand International.

Накануне в Мьянме состоялся финал международного конкурса красоты Miss Grand International, входящего в число самых престижных мировых конкурсов наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и ряда других.

В момент объявления победительницы парагвайка Клара Соса, получившая корону Miss Grand International потеряла сознания, услышав свое имя.

На видеозаписи финала конкурса видно, как Соса держит за руки другую финалистку и падает в обморок, не справившись с чувствами. Впрочем, смятение длилось недолго — через какое-то время красавица смогла принять участие в церемонии награждения.

Отметим, Кларе Соса 24 года, она закончила Международную академию гастрономии и занимается ресторанным бизнесом.