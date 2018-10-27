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Друзья рэпера Tekashi69 открыли стрельбу в центре Нью-Йорка

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Друзья рэпера Tekashi69 открыли стрельбу в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк, 27 октября. Друзья осужденного недавно рэпера Tekashi69 устроили перестрелку в центре Нью-Йорка — ранен один человек.

Американский рэпер Tekashi69 и его приятели стали участниками перестрелки недалеко от Центрального парка в Нью-Йорке. Как сообщает издание TMZ, стрельба началась после того, как рэпер и его команда попытались пройти к руководителю лэйбла звукозаписи, но получили отказ.

Телохранитель рэпера затеял ссору, в ходе которой прозвучали выстрелы. Вероятный зачинщик получил ранение в живот. В данный момент его здоровьем занимаются врачи одной из больниц. Полиция разыскивает предполагаемого стрелка.

По предварительным данным, сам скандальный музыкант не принимал участия в потасовке.

Напомним, рэпер Даниэль Эрнандес, известный как Tekashi69, в сентябре нынешнего года был осужден на четыре года условно за публикацию интимного видео с участием несовершеннолетней. Примерно тогда же Эрнандес сорвал свой концерт в Москве — он попросту не прилетел в Россию, не сообщив ничего организаторам.

Автор: Виталий Рыжков
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