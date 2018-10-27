Госдеп поздравил Сенцова с присуждением премии Сахарова

Вашингтон, 27 октября. В Госдепе США официально поздравили с получением премии Сахарова Олега Сенцова, отбывающего в России наказание за терроризм.

Госдеп США опубликовал официальное поздравление в адрес Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в организации террористических актов в Крыму.

«Поздравляем Олега Сенцова с получением престижной премии Сахарова», — говорится в заявлении, которое опубликовала в своем Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

25 октября стало известно, что Европарламент присудил Сенцову премию имени Сахарова. Награда «за свободу мысли» будет вручена в Страсбурге 12 декабря. В Москве решение Европарламента назвали политически мотивированным.

Напомним, в августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы и проведении терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе. Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ вместе с членами «Правого сектора»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.