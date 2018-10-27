Концерт рэпера Хаски отменили из-за «пропаганды каннибализма»

Тольятти, 27 октября. Концерт рэпера Хаски в Тольятти был отменен по инициативе прокуратуры, которая увидела в текстах исполнителя пропаганду каннибализма и другие неприемлемые признаки.

Концертный тур рэпера Хаски по России прервался неожиданным образом. Очередное выступление, которое должно было состояться в Тольятти, отменено.

Сам музыкант усмотрел в этом влияние прокуратуры и следственных органов. Так, предостережение в отношении творчества исполнителя уже опубликовала прокуратура Перми, где также запланирован концерт.

По мнению надзорного органа, тексты песен Хаски содержат признаки пропаганды антиобщественного поведения, употребления наркотических веществ и алкогольной продукции, оскорбления чувств верующих, каннибализма и другие непристойности, сообщает канал «360».

«Указанная информация наносит (может нанести) вред здоровью детей, их нравственному и духовному развитию», — гласит документ.

Напомним, в сентября нынешнего года Хаски устроил «перфоманс», изобразив собственное самоубийство на балконе в центре Москвы.