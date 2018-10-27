«Все это баловство»: немецкий журналист прокомментировал учения НАТО в Норвегии

Москва, 27 октября. Журналист из Германии задается вопросом о целесообразности проведения масштабных учений НАТО в Норвегии.

Из числа стран-участниц НАТО лишь Польша и страны Прибалтики видят угрозу со стороны России. Об этом пишет германская Die Welt.

Как отмечает автор статьи Кристоф Шильц, внутри Североатлантического альянса существует ряд разногласий по поводу военной угрозы с востока. Кроме того, как отмечает издание, практически никто из партнеров по НАТО не рассматривает вероятность ядерного нападения со стороны РФ всерьез.

По мнению экспертов НАТО, большую опасность представляет угроза так называемой «кибервойны» с использованием «подстрекателей, дезинформаторов и кибероружия».

«Зачем тогда все это баловство в Норвегии с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники?» — пишет Шильц.

Напомним, учения НАТО «Единый трезубец» стартовали в Скандинавии и Северной Атлантике 25 октября. В них принимают участие представители всех стран, входящих в Североатлантический альянс, а также Швеции и Финляндии. Западные СМИ уже выступали с критикой масштабных маневров, а сами учения отметились рядом инцидентов, в результате которых десятки военнослужащих получили ранения, а десантно-военный корабль ВМС США USS Gunston Hall был вынужден вернуться в порт после того как получил повреждения в результате шторма.

