УАЗ опубликовал видеоответ критикам «Патриота»

Ульяновск, 27 октября. Ульяновский автомобильный завод ответил на критику обновленного «Патриота» целой серией видеороликов.

Ульяновский автомобильный завод, устроивший онлайн-презентацию обновленного внедорожника «УАЗ-Патриот», получил большое количество вопросов и замечаний от пользователей Сети.

Ответом на критику и наиболее каверзные вопросы стала серия видеороликов, снятых с участием специалистов завода.

Так, «УАЗ» показал кроссовую трассу, на которой проводятся испытания новых моделей. Трасса выстроена таким образом, чтобы все узлы и детали испытывали экстремальные нагрузки. По словам изготовителей внедорожника, один километр дистанции здесь равен 100 км обычного пробега — и на видео «Патриот» уверенно наматывает круги в клубах пыли. Как отмечает водитель, испытывающий обновленный автомобиль, он прошел на нем «не одну сотню таких кругов».

Еще один ролик посвящен разъяснениям по конструкции рулевого демпфера, который подвергался критике автолюбителей. Специалист научно-технического центра Ульяновского автозавода подробно объясняет, с чем связано такое конструкторское решение.

В рамках отдельного ролика «УАЗ» демонстрирует особенности конструкции переднего моста «Патриота», которые позволили уменьшить радиус поворота этого большого по габаритам авто.

Напомним, обновленный «Патриот» был представлен в сентябре нынешнего года. Цена внедорожника достигает 1 049 000 рублей в максимальной комплектации. Представители автозавода отмечают, что планируют и дальше продолжать диалог с автолюбителями в видеоформате.