Украинский священник пропагандирует в Сети идеологию Гитлера

Киев, 27 октября. «Иеромонах» украинских раскольников Богдан Костюк поделился в Сети речами Гитлера, положительно отозвавшись о его ораторском искусстве.

Пользователи Сети уличили украинского «иеромонаха» Богдана Костюка в симпатии к Адольфу Гитлеру. Костюк неоднократно размещал на своей странице в Facebook речи фюрера, однако, позже удалил их из опасений быть заблокированным администрацией социальной сети.

Однако, пользователи ничего не забыли и выложили скриншоты удаленных записей в комментариях к последнему посту Костюка. Данный факт попал в поле зрения журналистов издания «Вести Украина», которые сообщили, что «иеромонах» исполняет обязанности капеллана в одной из воинских частей, параллельно занимаясь патриотическим воспитанием молодежи.

О том, какие ценности прививает Костюк подрастающему поколению, говорят другие его записи в социальной сети, где «святой отец» высказывает симпатии ультраправым украинским националистам.

Кроме того, Костюк является активным сторонником автокефалии украинской православной церкви и подчеркивает роль националистов в этом процессе.

Так, «священник» приводит слова одного из ультраправых украинских лидеров, который сообщает о содействии переходу общин из Московского Патриархата в Киевский. Кроме того, «правые» со слов их лидера, обеспечивают охрану на больших богослужениях УПЦ, а также оказывают раскольнической церкви «услуги другого плана».