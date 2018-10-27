Депутат Госдумы РФ Ремезков предложил россиянам самим заработать на старость

Москва, 27 октября. Депутат Госдумы Александр Ремезков рекомендовал жителям страны самостоятельно откладывать деньги на старость.

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по налогам и бюджету Александр Ремезков предложил жителям страны самим копить деньги на старость, а не перекладывать заботу о будущей пенсии на плечи государства.

Депутат, который в 2012 году задекларировал доход в 94 млн рублей, отмечает, что не рассчитывал на пенсию, а старался обеспечить себя пенсионными накоплениями.

«Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай», — заявил Ремезков.

Депутат привел в пример мировую практику, когда каждый работающий гражданин самостоятельно откладывает средства на свою пенсию, а не «переваливает» это на государство.

Ремeзков отметил, что нужно еще в молодости побеспокоиться о возможности быть обеспеченным в старости и ни от кого не зависеть — сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Нынешний размер пенсии все равно не способен решить вопросы обеспечения жизни», — резюмировал депутат.

Напомним, 25 октября Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, дающий право депутатам и сенаторам отказываться от положенных им пенсионных надбавок. О готовности сделать такой шаг заявили представители всех парламентских фракций.