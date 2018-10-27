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«Худшее, что могло случиться с Россией»: Трамп прокомментировал свою победу на выборах в США

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«Худшее, что могло случиться с Россией»: Трамп прокомментировал свою победу на выборах в США

Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что могло случиться с Россией», но при этом выступил за нормализацию отношений с РФ.

В ходе митинга, который прошел в штате Северная Каролина, президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что когда-либо случалось с Россией». Это заявление прозвучало в эфире — трансляцию выступления Трампа вел телеканал C-SPAN.

В тоже время, как отметил президент США, нужно поладить с Россией, Китаем, Северной Кореей, а также Южной Кореей и Японией.

«Это хорошая, а не плохая вещь», — добавил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил высокую вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая может произойти во Франции в ходе празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин, в свою очередь, выразил готовность продолжать диалог с президентом США.

Автор: Виталий Рыжков
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